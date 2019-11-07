В Азербайджане воздух прогреется до 22 градусов

8 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром местами ожидается слабый туман.

Будет преобладать юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 10-13, днем 17-21 градус тепла, в Баку ночью ожидается 10-12, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью будет 2-7, днем 12-17 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 8 ноября на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим и слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.