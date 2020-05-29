​В Азербайджане похолодает на 4 градуса

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана распространило предупреждение.

Как сообщили "Report" в Национальной гидрометеорологической службе, со второй половины дня 30 мая и до вечера 31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра достигнет 15-20 м/с, временами усиливаясь до 23-25 м/с, в отдельных местах полуострова - до 28-33 м/с.

30-31 мая в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, также ожидается град.

Ветер западный 15-20 м/с, временами будет усиливаться до 23-25 м/с, на отдельных территориях - до 28-33 м/с.