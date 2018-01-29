В Азербайджане задержаны незаконно охотившиеся граждане Саудовской Аравии

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов проводятся периодические рейды в целях расследования ситуации с соблюдением требований закона "Об охоте", незаконной охоты на территории республики на диких птиц и животных и их содержания.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в ходе вчерашнего рейда на территории Охотничьего хозяйства Махмудчала были задержаны занимавшиеся незаконной охотой граждане Саудовской Аравии Алседаис Абдуллах Ибрахим, Алжимах Фахад Абдуллах и Алмарзоог Абдулазиз Марзоуг, у которых в качестве вещественного доказательства были изъяты 3 охотничьих ружья и 6 патронов.

В соответствии с требованиями законодательства было проведено необходимое оформление и каждый из нарушителей оштрафован на 2 000 манатов (в общей сложности на 6 000 манатов).

Было обращено в Государственную миграционную службу в связи с принудительным выводом незаконно охотившихся граждан Саудовской Аравии с территории страны.

Министерством экологии и природных ресурсов продолжаются работы, направленные на пресечение случаев незаконной охоты.