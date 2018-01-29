 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане задержаны незаконно охотившиеся граждане Саудовской Аравии

    Сделано обращение в Государственную миграционную службу в связи с их принудительным выводом с территории страны

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов проводятся периодические рейды в целях расследования ситуации с соблюдением требований закона "Об охоте", незаконной охоты на территории республики на диких птиц и животных и их содержания.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в ходе вчерашнего рейда на территории Охотничьего хозяйства Махмудчала были задержаны занимавшиеся незаконной охотой граждане Саудовской Аравии Алседаис Абдуллах Ибрахим, Алжимах Фахад Абдуллах и Алмарзоог Абдулазиз Марзоуг, у которых в качестве вещественного доказательства были изъяты 3 охотничьих ружья и 6 патронов.

    В соответствии с требованиями законодательства было проведено необходимое оформление и каждый из нарушителей оштрафован на 2 000 манатов (в общей сложности на 6 000 манатов).

    Было обращено в Государственную миграционную службу в связи с принудительным выводом незаконно охотившихся граждан Саудовской Аравии с территории страны.

    Министерством экологии и природных ресурсов продолжаются работы, направленные на пресечение случаев незаконной охоты. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi