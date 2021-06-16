В Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов тепла

17 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

17 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер, который к ночи сменится северо-западным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем - 31-36, в Баку ночью - 21-23, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 35-40%.

На пляжах Абшерона будет дуть южный ветер, который вечером сменится северо-западным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в высокогорных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, град. Утром в некоторых горных районах туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 34-39, в горах ночью - 12-17, днем - 22-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.