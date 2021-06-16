О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов тепла

В Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов тепла 17 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.
Экология
16 июня 2021 г. 13:50
В Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов тепла

17 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер, который к ночи сменится северо-западным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем - 31-36, в Баку ночью - 21-23, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 35-40%.

На пляжах Абшерона будет дуть южный ветер, который вечером сменится северо-западным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в высокогорных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, град. Утром в некоторых горных районах туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 34-39, в горах ночью - 12-17, днем - 22-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Weather temperature to be 39 C tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 39 dərəcəyədək artacaq

Другие новости из категории

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра 
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра 
15 июня 2021 г. 12:42
Прогноз погоды на 15 июня
Прогноз погоды на 15 июня
14 июня 2021 г. 13:37
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
13 июня 2021 г. 12:19
Прогноз погоды на воскресенье
Прогноз погоды на воскресенье
12 июня 2021 г. 12:34
Распад одного из крупнейших ледников Антарктики резко ускорился в 2018 году
Распад одного из крупнейших ледников Антарктики резко ускорился в 2018 году
12 июня 2021 г. 04:55
Прогноз погоды на 12 июня
Прогноз погоды на 12 июня
11 июня 2021 г. 13:26
Завтра в Баку будет дуть сильный ветер
Завтра в Баку будет дуть сильный ветер
10 июня 2021 г. 14:07
Объявлен прогноз погоды на завтра
Объявлен прогноз погоды на завтра
10 июня 2021 г. 13:41
Обнародован предварительный список годных для пользования пляжей
ФотоОбнародован предварительный список годных для пользования пляжей
9 июня 2021 г. 14:57
Завтра в Баку без осадков, будет дуть северный ветер
Завтра в Баку без осадков, будет дуть северный ветер
9 июня 2021 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi