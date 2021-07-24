В Азербайджане ветреная погода сохранится несколько дней

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 июля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-25° тепла, днем - 29-32° тепла, в Баку ночью - 23-25° тепла, днем - 29-31° тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70% ночью и 40-45% днем.

На пляжах Абшерона будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25° тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов) - 28-29° тепла.

Что касается медико-метеорологического прогноза, то на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра "хазри", что благоприятно для метеочувствительных людей.

25-27 июля в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра составит 15-18 м/с, в некоторых местах полуострова усилится до 20 м/с.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером и утром в некоторых местах вероятны грозы и переменные дожди. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 33-38°, в горах ночью - 12-17° тепла, днем - 20-25° тепла.