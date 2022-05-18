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В Азербайджане температура воздуха завтра прогреется до 30°

В Азербайджане температура воздуха завтра прогреется до 30° Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 мая.
Экология
18 мая 2022 г. 12:49
В Азербайджане температура воздуха завтра прогреется до 30°

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - 20-25° тепла, в Баку ночью - 14-16°, днем - 22-24° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах в основном без осадков. Однако вечером в некоторых северных и западных районах временами ожидаются грозы и дожди, вероятен град. Ночью и утром будет туман. Западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем - 25-30° тепла, в горах ночью - 3-8°, днем - 8-13° тепла.

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