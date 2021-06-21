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В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса

В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса 22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.
Экология
21 июня 2021 г. 13:25
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса

22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-25, днем 34-39, в Баку ночью 22-24, днем 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 55-65%, днем - 35-40%.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса, в Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.

22 июня в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Утром в некоторых горных районах туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 36-41, в горах ночью 13-18, днем 26-31 градусов тепла.

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