В Азербайджане температура воздуха прогреется до 36 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 июня.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем - 25-29° тепла. В Баку ночью - 19-21°, днем - 27-29° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50-60%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы, с перерывами - дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 8-13°, днем - 17-22° тепла.