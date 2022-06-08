О нас

В Азербайджане температура воздуха прогреется до 36 градусов

В Азербайджане температура воздуха прогреется до 36 градусов Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 июня.
Экология
8 июня 2022 г. 12:35
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 36 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем - 25-29° тепла. В Баку ночью - 19-21°, днем - 27-29° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50-60%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы, с перерывами - дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 8-13°, днем - 17-22° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Temperature to rise to 36C tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 36 dərəcəyədək artacaq

Другие новости из категории

В Баку срублены и утилизированы 3000 больных сосен
ФотоВ Баку срублены и утилизированы 3000 больных сосен
8 июня 2022 г. 09:24
Начальник объединения: Ночью незаконно без документов было создано место для парковки
Начальник объединения: Ночью незаконно без документов было создано место для парковки
7 июня 2022 г. 17:24
Руководство муниципалитета оштрафовано за вырубку деревьев в центре Баку
Руководство муниципалитета оштрафовано за вырубку деревьев в центре Баку
7 июня 2022 г. 16:21
Объявлен прогноз погоды на завтра
Объявлен прогноз погоды на завтра
7 июня 2022 г. 13:18
В Шахдагском национальном парке на свет появился еще один детеныш зубра
В Шахдагском национальном парке на свет появился еще один детеныш зубра
7 июня 2022 г. 11:18
В Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер
7 июня 2022 г. 10:00
В Хырдалане незаконно вырублены деревья и кустарники
В Хырдалане незаконно вырублены деревья и кустарники
6 июня 2022 г. 19:57
С 15 июня в Азербайджане начнется пляжный сезон
С 15 июня в Азербайджане начнется пляжный сезон
6 июня 2022 г. 11:27
Завтра температура поднимется до 39 градусов
Завтра температура поднимется до 39 градусов
5 июня 2022 г. 12:10
В бакинском поселке прошла акция по очистке прибрежных территорий
ФотоВ бакинском поселке прошла акция по очистке прибрежных территорий
4 июня 2022 г. 19:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi