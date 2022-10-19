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В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-8 градусов

В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-8 градусов С 21 октября температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-8 градусов, ожидаются грозы, дожди и снег.
Экология
19 октября 2022 г. 19:05
В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-8 градусов

С 21 октября температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-8 градусов, ожидаются грозы, дожди и снег.

Как сообщает Report, 21 октября, начиная с северных и западных районов, и до 23 октября на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, в отдельных местах пройдут дожди ливневого характера, в горных районах возможно выпадение снега.

С вечера 20 октября и до 22 октября будет преобладать западный ветер с порывами до 15-20 м/с, местами - до 28-33 м/с.

Есть вероятность повышения уровня водности в реках.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda havanın temperaturu 5-8 dərəcə aşağı düşəcək, yağış və qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

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