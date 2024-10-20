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В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с неблагоприятной погодой

В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с неблагоприятной погодой Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой 21-22 октября в Азербайджане.
Экология
20 октября 2024 г. 15:31
В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с неблагоприятной погодой

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой 21-22 октября в Азербайджане.

Как передает Report, в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра временами будет достигать 13,9-20,7 м/с.

В соответствии с желтым предупреждением в Гяндже, Гёранбое, Нафталане, Дашкесане, Хачмазе, Шабране, Хызы, Сиязане, Гобустане, Нефтчале, Лянкяране, Лерике, Ярдымлы, Астаре ожидается прерывистый западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с.

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