В Азербайджане лица, уничтожающие леса и зеленые насаждения, будут приговорены к 7 годам лишения свободы

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане ужесточены наказания за незаконную вырубку лесов и уничтожение зеленых насаждений.

Как сообщает Report, в связи с этим в две статьи Уголовного кодекса внесены соответствующие изменения.

Согласно проекту, вынесенному на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, в соответствии с изменениями, внесенными в ст. 259 УК, вырубка деревьев, кустов, уничтожение зеленых насаждений в лесах или же особо охраняемых зонах с нанесением ущерба в крупном размере предусматривает штраф в размере от 5 000 до 7 0000 манатов или же исправительные работы сроком до 2 лет, а также лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет или лишение свободы сроком до 2 лет.

Изменения внесены также в Кодекс об административных правонарушениях.

Кроме того, за вырубку каждого дерева или же уничтожение кустов и растительности вдоль магистральных дорог и железнодорожных полос физических лиц ждет штраф в размере 2 500 манатов, должностных лиц - 6 000 манатов, юридических лиц - 40 000 манатов.

За уничтожение каждого дерева, куста или же зеленых насаждений водных объектов и объектов водного хозяйства физических лиц ждет штраф в размере 3 100 манатов, должностных лиц - 7 000 манатов, юридических лиц - 45 000 манатов.

Оба проекта были вынесены на голосование и приняты.