Умайра Тагиева: Разрабатывается совместный план мероприятий с "Азеркосмосом"

Министерство экологии и природных ресурсов и Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта разрабатывают совместный план мероприятий.

Министерство экологии и природных ресурсов и Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта разрабатывают совместный план мероприятий.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на мероприятии "Взгляд на изменение климата из космоса".

По ее словам, министерство продолжит тесное сотрудничество с "Азеркосмосом" в рамках плана мероприятий:

"Сегодня спутниковые данные стали бесценным источником информации. Эти данные играют важную роль в области изменения климата, загрязнения окружающей среды, прогнозирования наводнений, мониторинга лесных пожаров и составления прогнозов. На 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (CОР28) большой интерес вызвал уголок, представленный "Азеркосмосом". На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (CОР29) в Баку эта сфера также займет достойное место".

У.Тагиева отметила, что одна из основных тем СОР29 будет связана с состоянием водных ресурсов: "Наша планета сталкивается с нехваткой воды, и мы заинтересованы в проведении совместных мероприятий с "Азеркосмосом" на этой платформе. Ситуация в закрытых водоемах мира и ожидаемые риски определены в качестве одной из главных тем, и мы, безусловно, будем очень тесно сотрудничать с "Азеркосмосом" и в этой области".