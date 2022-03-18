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Умайра Тагиева о погодных условиях в марте

Умайра Тагиева о погодных условиях в марте Температура воздуха в марте этого года на 4 градуса ниже многолетних нормативных показателей.
Экология
18 марта 2022 г. 17:09
Умайра Тагиева о погодных условиях в марте

Температура воздуха в марте этого года на 4 градуса ниже многолетних нормативных показателей.

Как передает Report, об этом на «Экспертном часе» сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, за время наблюдений самый холодный март был зарегистрирован в 2012 году: «В то время было зафиксировано 2,9° мороза. Также в столице образовался снежный покров».

Начальник службы подчеркнула, что погодные условия, наблюдаемые сейчас на территории страны, не являются рекордными: «Март всегда был полон сюрпризов. В 2013 году же в Баку было зарегистрировано 28° тепла».

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