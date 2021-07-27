Ученые назвали причину природных бедствий по всему миру

Природные бедствия, которые в последнее время все чаще происходят на Земле, стали следствием глобального изменения климата.

Природные бедствия, которые в последнее время все чаще происходят на Земле, стали следствием глобального изменения климата.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты указали на периоды аномальной жаркой погоды в США и Канаде, наводнения в Европе и Китае, а также на лесные пожары в России. Также рекордные значения температуры воздуха фиксированы в Турции и странах Северной Африки, тогда как в Бразилии и Южной Африке, наоборот, отмечаются небывало низкие значения температуры воздуха.

Как отметил немецкий метеоролог Йоханнес Кваас, изменения в климате, которые наблюдаются сейчас, связаны с выбросами, произошедшими несколько десятилетий назад.

При этом, если выброс вредных веществ начнет сокращаться уже сейчас, то температура воздуха на Земле к концу века все равно повысится до 0,8 градусов.