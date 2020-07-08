О нас
Report Georgia

Температура воздуха в Азербайджане резко понизится

Температура воздуха в Азербайджане резко понизится В Азербайджане сделано предупреждение об изменении погодных условий
Экология
8 июля 2020 г. 16:34
Температура воздуха в Азербайджане резко понизится

В Азербайджане сделано предупреждение об изменении погодных условий.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 9-го июля до вечера 11-го июля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18, временами до 20-23 м/с.

Температура воздуха постепенно понизится на 6-8 градусов.

С вечера 9-го до полудня 12-го июля, начиная с северных и западных районов Азербайджана, на территории страны ожидается неустойчивая погода, грозы, временами дожди, в отдельных местах интенсивные осадки, град.

Ветер западный с порывами до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Температура воздуха будет постепенно снижаться на 5-8 градусов в сравнении с прошлыми днями. Может повыситься водность рек, в некоторых горных реках возможны кратковременные наводнения и сели.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda havanın temperaturu 5-8 dərəcə aşağı enəcək - XƏBƏRDARLIQ

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане сохранится жаркая погода
В Азербайджане сохранится жаркая погода
8 июля 2020 г. 14:43
Международный эксперт об основных проблемах с нехваткой воды в Азербайджане
Международный эксперт об основных проблемах с нехваткой воды в Азербайджане
7 июля 2020 г. 17:15
Названа причина неприятного запаха в Баку
Названа причина неприятного запаха в Баку
7 июля 2020 г. 15:42
В Национальном парке Гызылагадж произошел пожар
ФотоВ Национальном парке Гызылагадж произошел пожар
6 июля 2020 г. 21:45
Воздух в Баку прогреется до 38 градусов
Воздух в Баку прогреется до 38 градусов
6 июля 2020 г. 13:22
Завтра погода будет неблагоприятной для чувствительных к погоде людей
Завтра погода будет неблагоприятной для чувствительных к погоде людей
5 июля 2020 г. 13:44
В Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов
В Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов
4 июля 2020 г. 13:10
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
3 июля 2020 г. 13:58
В Азербайджане ожидаются дождь и град
В Азербайджане ожидаются дождь и град
2 июля 2020 г. 13:43
В Шахдагском нацпарке обнаружен факт вырубки 16 деревьев
В Шахдагском нацпарке обнаружен факт вырубки 16 деревьев
1 июля 2020 г. 14:03

Последние новости

17:49
AZAL стал маркетинговым партнером Belavia Инфраструктура
17:41
Amrah Sigorta: закрытие Amrah Bank незначительно сказалось на нас Финансы
17:33
Эксперт: К проявляющим безответственность нужно применять общественное порицание Инфраструктура
17:29
Ravan Sigorta уходит с рынка   Финансы
16:54
ФотоАрмения совершила очередную провокацию на линии фронта Нагорно-карабахский конфликт
16:48
При стрельбе в США погибли четыре человека Другие страны
16:41
Канье Уэст будет баллотироваться в президенты как независимый кандидат Шоу-бизнес
16:36
Бакинское транспортное агентство прокомментировало информацию о тендере Инфраструктура
16:34
Температура воздуха в Азербайджане резко понизится Экология
16:17
Курьез: тест "негативен", а КТ выявило эффект "матового стекла" - чему верить? Здравоохранение
15:47
Еврокомиссия договорилась с фармкомпаниями о поставке лекарств от COVID-19 Бизнес
15:25
Иран отказался от предложения Украины обсудить выплаты за сбитый Boeing Другие страны
15:14
В ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 94 объектах Здравоохранение
15:08
В Габале в труднодоступной горной местности начался пожар Происшествия
15:08
ФотоВ Азербайджане планируется открыть украинское фармпредприятие Бизнес