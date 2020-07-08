Температура воздуха в Азербайджане резко понизится

В Азербайджане сделано предупреждение об изменении погодных условий

В Азербайджане сделано предупреждение об изменении погодных условий.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 9-го июля до вечера 11-го июля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18, временами до 20-23 м/с.

Температура воздуха постепенно понизится на 6-8 градусов.

С вечера 9-го до полудня 12-го июля, начиная с северных и западных районов Азербайджана, на территории страны ожидается неустойчивая погода, грозы, временами дожди, в отдельных местах интенсивные осадки, град.

Ветер западный с порывами до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Температура воздуха будет постепенно снижаться на 5-8 градусов в сравнении с прошлыми днями. Может повыситься водность рек, в некоторых горных реках возможны кратковременные наводнения и сели.