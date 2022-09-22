Температура воздуха в Азербайджане понизится на 10 градусов

Температура воздуха в Азербайджане понизится на 10 градусов, будет дуть сильный ветер, пойдет дождь.

Температура воздуха в Азербайджане понизится на 10 градусов, будет дуть сильный ветер, пойдет дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове, начиная с ночи с 23 на 24 сентября, ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 25-28 м/с, вечером 24 сентября, ночью и утром 25 сентября в некоторых частях полуострова скорость ветра достигнет 30-33 м/с.

Ночью и утром 25 сентября в некоторых частях полуострова временами возможны дожди. Температура воздуха постепенно снизится на 10° по сравнению с предыдущими днями, 24 сентября температура воздуха составит 23-25°, 25 сентября - 20-22° тепла.

В районах западный ветер временами будет усиливаться до 15-20 м/с, местами до 28-33 м/с. Температура воздуха будет постепенно снижаться на 8-12° по сравнению с предыдущими днями.

Есть вероятность повышения уровня водности в реках, что приведет к кратковременным паводкам и селям в некоторых горных реках.