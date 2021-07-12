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Статья британского портала посвящена катастрофе с рекой Охчучай

Статья британского портала посвящена катастрофе с рекой Охчучай На британском новостном портале Dawn издана статья, посвященная катастрофе с рекой Охчучай.
Экология
12 июля 2021 г. 10:54
Статья британского портала посвящена катастрофе с рекой Охчучай

На британском новостном портале Dawn издана статья, посвященная катастрофе с рекой Охчучай.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье говорится, что протекающая по территории освобожденного от оккупации Зангиланского района Азербайджана и впадающая в реку Араз река Охчучай загрязняется со стороны комбината, работающего на территории Армении.

Отмечается, что Охчучай загрязняется промышленными отходами, вода из реки стала непригодной для оросительных работ, а рыбам грозит вымирание. В статье также отмечается, что одним из основных акционеров комбината является немецкая компания CRONIMET.

В статье говорится, что уровень загрязнения в реке настолько высокий, что его использование в бытовых и сельскохозяйственных целях может привести к крайне негативным последствиям.

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Версия на английском языке UK's news portal publishes article on Okhchuchay disaster
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyanın xəbər portalında Oxçuçay fəlakətinə həsr olunan məqalə dərc olunub

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