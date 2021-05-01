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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Азербайджане

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Азербайджане 2 мая в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается дождь, днем в основном без осадков.
Экология
1 мая 2021 г. 12:56
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Азербайджане

2 мая в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается дождь, днем в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра умеренный северный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 11-15, днем 17-19 градусов тепла, в Баку ночью 12-14 градусов, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 75-85 процентов.

Предупреждение

До дневных часов 2 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный дождь. В некоторых частях полуострова примет ливневый характер.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 2 мая на Абшеронском полуострове температурный режим будет близок к климатической норме, хотя слабые и умеренные колебания метеорологических факторов в основном благоприятны для метеочувствительных людей, влажные погодные условия могут вызывать у некоторых людей чувство дискомфорта.

2 мая в районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди. На отдельных территориях интенсивные осадки, в основном в северных и западных районах выпадет град, в высокогорных районах вероятен снег. Утром будет туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла.

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