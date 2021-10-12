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С завтрашнего дня в Азербайджане поднимется сильный ветер

С завтрашнего дня в Азербайджане поднимется сильный ветер В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 13 октября скорость юго-восточного ветра усилится до 15-18 м/с, местами – до 20 м/с, а с полудня 14 октября скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, в отдельных местах – до 23 м/с.
Экология
12 октября 2021 г. 16:44
С завтрашнего дня в Азербайджане поднимется сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 13 октября скорость юго-восточного ветра усилится до 15-18 м/с, местами – до 20 м/с, а с полудня 14 октября скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, в отдельных местах – до 23 м/с.

Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что в районах в Азербайджана 13-14 октября скорость юго-западного, западного ветра усилится до 15-18 м/с, местами - до 20-23 м/с.

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