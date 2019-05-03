Рыбные заводы минэкологии Азербайджана приватизируют

"Все находящиеся в подчинении министерства экологии и природных ресурсов заводы по разведению рыб будут выставлены на приватизацию".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

"По данному вопросу уже ведутся обсуждения с Кабинетом министров и Государственным комитетом по вопросам имущества. Все у кого есть хорошие, интересные предложения, бизнес-планы могут обратиться в министерство экологии и природных ресурсов", - добавила И.Ибрагимова.