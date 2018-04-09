 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Прогноз погоды в Азербайджане в день президентских выборов

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане в день президентских выборов.

    Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, 10-11 апреля на территории страны ожидаются стабильные погодные условия, в основном без осадков: 

    "Вечером 11 апреля в некоторых горных территориях есть вероятность кратковременных осадков".

    Г.Мамедова отметила, что в последующие два дня серьезных изменений в температурном режиме не ожидается: 

    "В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 15-19, в регионах 18-23, в горных территориях 11-16 градусов тепла".

    По ее словам, 10-11 апреля на территории страны будет преобладать юго-восточный ветер.

    Отметим, что 11 апреля в стране пройдут президентские выборы. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi