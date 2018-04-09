Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане в день президентских выборов.

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, 10-11 апреля на территории страны ожидаются стабильные погодные условия, в основном без осадков:

"Вечером 11 апреля в некоторых горных территориях есть вероятность кратковременных осадков".

Г.Мамедова отметила, что в последующие два дня серьезных изменений в температурном режиме не ожидается:

"В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 15-19, в регионах 18-23, в горных территориях 11-16 градусов тепла".

По ее словам, 10-11 апреля на территории страны будет преобладать юго-восточный ветер.

Отметим, что 11 апреля в стране пройдут президентские выборы.