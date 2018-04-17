Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В некоторых местах возможен слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 13-18 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 769 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-50%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Утром в отдельных местах прогнозируется туман. Ветер юго-западный, временами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 19-24 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, преобладание временами усиливающегося южного ветра гилавар на Абшеронском полуострове 18-19 апреля на фоне понижения атмосферного давления может вызвать чувство дискомфорта у метеозависимых людей.