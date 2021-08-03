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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 4 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
3 августа 2021 г. 13:38
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

4 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью в некоторых местах прогнозируется кратковременный дождь.

Северо-западный ветер составит 3-8 м/с, днем южный ветер составит 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 23-26° тепла, днем-34-39° тепла, в Баку ночью - 23-25° тепла, днем - 37-39° тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65% ночью и 35-40% днем.

На пляжах Абшерона северный ветер днем сменится на южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 25-26° тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов) 26-27° тепла.

Что касается медико-метеорологического прогноза, то на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Утром местами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 35-39°, местами до 41° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 22-27° тепла.

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