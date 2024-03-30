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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
30 марта 2024 г. 13:35
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами возможны осадки. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10°, днем 12-17° тепла. Атмосферное давление повысится до 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных территориях возможен снег. На отдельных территориях прогнозируются интенсивные осадки, грозы. Осадки прекратятся к полудню. Ночью и утром вероятен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for March 31
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