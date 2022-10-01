Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

2 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

2 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 19-21°, днем 25-29° тепла, в Баку ночью 19-21°, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление cнизится с 770 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 15-20° тепла.