Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 апреля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

В некоторых местах будет слабый туман. Прогнозируется северо-западный ветер, который днем перейдет на умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 8-10, днем 15-20 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 8-10, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 766 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана 25 апреля в основном пройдет без осадков, однако ночью и утром на некоторых горных территориях ожидается моросящий дождь. Местами туман. Прогнозируется западный ветер, скорость которого днем на некоторых горных территориях местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 10-15 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 25-27 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются присущие весне комфортные погодные условия и метеорологические факторы, что будет благоприятно для метеочувствительных людей.