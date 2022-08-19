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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 20 августа.
Экология
19 августа 2022 г. 12:12
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 20 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков.

Будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26° тепла, днем - 35-38°, в Баку ночью - 24-26° тепла, днем - 36-38°. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 55-60 %, днем - 35-40%.

В районах в основном без осадков. Будет преобладать местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 35-40°, в горах ночью - 15-20° тепла, днем - 25-29°.

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