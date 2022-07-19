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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 июля.
Экология
19 июля 2022 г. 12:48
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков.

Будет преобладать северо-западный ветер, который местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем - 31-35°, в Баку ночью - 24-26° тепла, днем - 32-34°. Атмосферное давление понизится с 758 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах без осадков. Однако днем в некоторых горных районах вероятны кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем - 35-40°, местами 42°, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 26-31°.

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