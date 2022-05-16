Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 17 мая ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 17 мая ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, временами усиливающийся северо-западный ветер утром сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 20-23° тепла. В Баку ночью - 13-15°, днем - 20-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах местами ожидаются грозы и дожди, днем в большинстве районов в основном будет без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 18-23° тепла, в горах ночью - 1-6°, днем - 6-10° тепла.