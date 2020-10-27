Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра будет преобладать умеренный юго-восточный ветер

28 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами туман.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, завтра будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем 19-21 градус тепла, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление выше нормы 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем – 45-50%.

28 октября в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром возможны осадки, туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 19-24, в горах ночью 5-9, днем 11-16 градусов тепла.

28 октября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.