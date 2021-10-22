Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

В субботу, 23 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

В субботу, 23 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 17-20° тепла. В Баку ночью - 13-15°, днем - 18-20° тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 мм до 7647 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью - 5-10°, днем - 16-21° тепла, в горах ночью – от -2° мороза до 2° тепла, днем – 2-5° тепла.