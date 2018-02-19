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    Прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие два дня

    Гюльшад Мамедова: “В температурном режиме не ожидается значительных изменений”

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "В ближайшие два дня погодные условия на территории Азербайджана будут стабильными".

    Об этом Report, сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

    Она отметила, что, как сообщалось ранее, 19 февраля днем дождь частично прекратится: "20-21 февраля погодные условия в стране будут преимущественно без осадков. Однако в некоторых северных и восточных районах ожидаются слабые осадки. Ожидается преобладание восточного ветра".

    Г.Мамедова отметила, что в температурном режиме не ожидается значительных изменений.

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