Прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие два дня

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "В ближайшие два дня погодные условия на территории Азербайджана будут стабильными".

Об этом Report, сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что, как сообщалось ранее, 19 февраля днем дождь частично прекратится: "20-21 февраля погодные условия в стране будут преимущественно без осадков. Однако в некоторых северных и восточных районах ожидаются слабые осадки. Ожидается преобладание восточного ветра".

Г.Мамедова отметила, что в температурном режиме не ожидается значительных изменений.