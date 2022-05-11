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Прогноз погоды в Азербайджане на 12 мая

Прогноз погоды в Азербайджане на 12 мая Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на четверг, 12 мая.
Экология
11 мая 2022 г. 13:09
Прогноз погоды в Азербайджане на 12 мая

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на четверг, 12 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в первой половине дня осадки постепенно прекратятся, временами порывистый северо-западный ветер днем сменится умеренным.

Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем - 15-18° тепла. В Баку ночью - 10-12°, днем - 16-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75 %.

В районах местами ожидаются грозы и дожди, в отдельных местах интенсивного характера, возможен град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем - 15-20° тепла, в горах ночью - от 2° мороза до 2° тепла, днем - 5-10° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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