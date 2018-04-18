Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 19 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. В некоторых местах возможен слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся днем южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-9, днем 15-19 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером в некоторых горных и предгорных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Утром в отдельных местах прогнозируется туман. Ветер западный, временами с усилением.

Температура воздуха составит ночью 4-8, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью ожидается 1-6, днем 7-12 градусов тепла.