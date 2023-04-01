Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове периодически ожидаются осадки, в некоторых местах будут усиливаться. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове периодически ожидаются осадки, в некоторых местах будут усиливаться. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью 3-5°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег. Ночью и утром в некоторых районах Большого Кавказа снег, вероятно, будет интенсивным. В отдельных местах временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 4-7°, днем 11-16° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.