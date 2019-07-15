Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 16 июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков.

Юго-западный ветер во вторую половину дня перейдет в умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-24, днем 29-33 градуса тепла, в Баку ночью будет 21-23, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 755 мм до 753 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона юго-западный ветер во вторую половину дня перейдет во временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) 23-24 градусов тепла.

16 июля в районах Азербайджана преимущественно пойдет без осадков, однако ночью и вечером в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Есть вероятность града. Западный ветер днем временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 16 июля на Абшеронском полуострове ожидаются стабильные погодные условия и близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.