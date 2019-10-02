Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 3 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами будет слабый туман.

Северо-западный ветер днем перейдет в умеренный юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-20, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 18-20, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет 762 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако вечером на некоторых горных территориях возможны грозы и кратковременные дожди. Утром в отдельных местах будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 14-18, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью будет 7-12, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 3-4 октября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.