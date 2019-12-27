Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 28 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Утром будет туман, на отдельных территориях моросящий дождь, который днем прекратится. Ожидается северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

28 декабря в районах Азербайджана местами ожидается дождь, в горных районах - снег. Днем осадки временами прекратятся. На отдельных территориях будет туман. Прогнозируется восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове будет преобладать слабый северный ветер и близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.