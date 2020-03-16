Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 17 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможны осадки.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 до 771 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 17 марта в Баку и на Абшеронском полуострове на фоне повышения атмосферного давления временами ожидается усиление северного ветра, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в Азербайджане ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах возможен снег. Местами ожидается туман. На отдельных территориях скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 2-5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.