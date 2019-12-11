Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 12 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогнозируется юго-восточный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове будет 5-8, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

12 декабря в большинстве районов Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако, в Лянкяран-Астаринской зоне возможны дожди. На некоторых участках будет туман. Прогнозируется западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим, что благоприятно для метеочувствительных людей.