Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с утренних часов 5 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове осадки постепенно прекратятся, во второй половине дня возможна переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет преобладать умеренный южный ветер, скорость которого временами усилится.

Ночью на Абшеронском полуострове будет 8-11, днем 15-17 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 9-11, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 770 мм до 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются дожди, местами туман. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренный южный ветер, временами с усилением, что может вызвать у некоторых метеочувствительных людей чувство дискомфорта.