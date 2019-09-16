Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 17 сентября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Юго-западный ветер вечером перейдет в северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-22, днем 26-29 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность - 50-60%.

В районах Азербайджана 17 сентября в основном будет без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы, дожди. Утром местами будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью будет 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 17-18 сентября на Абшеронском полуострове слабые ветра и комфортный температурный режим будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.