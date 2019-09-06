Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 сентября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако утром в некоторых частях полуострова есть вероятность осадков. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-21, днем 25-27 градусов тепла, в Баку ночью будет 18-20, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 50-60%.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и в Загульбе) составит 23-24, на южных пляжах (в Тюркянах, Говсаны, на Сахиле и Шихово) - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана 7 сентября местами ожидаются грозы и дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града. Утром местами будет туман. Восточный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 14-19, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью будет 7-12, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 7 сентября на Абшеронском полуострове ожидается комфортный температурный режим, что благоприятно для метеочувуствительных людей.