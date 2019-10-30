Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на последний день октября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 31 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, ночью и утром на некоторых участках полуострова осадки могут принять интенсивный характер.

Северо-западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 11-14, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью будет 12-14, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В течение дня в районах Азербайджана местами ожидаются грозы и переменные осадки. В некоторых северных и восточных районах осадки могут принять интенсивный характер. Ночью и утром временами будет туман. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 10-14, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью будет 3-7, днем 8-11 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются переменные погодные условия, ветер, осадки, немного похолодает, что в основном будет неблагоприятного для метеочувствительных людей.