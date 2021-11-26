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Прогноз погоды на субботу

Прогноз погоды на субботу 12:47
Экология
26 ноября 2021 г. 13:08
Прогноз погоды на субботу

27 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами вероятен дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем 10-14° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью в некоторых восточных районах возможны осадки. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

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