Представитель МЭПР: Необходимо положить конец браконьерству

"Мы вновь призываем тех, кто занимается рыболовством, что они прекратили использование запрещенных браконьерских орудий и избегали любых действий, которые могут привести к уничтожению рыбных ресурсов".

Как передает Report об этом журналистам сообщила пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Она отметила, что с целью предотвращения браконьерства во время совместных рейдов сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики в последние месяцы во внутренних водоемах республики, в реках Кура и Араз были изъяты запрещенные браконьерские орудия и различные виды рыб.

Правонарушители были оштрафованы на сумму в размере 8607 манатов, по 4 делам было возбуждено уголовное дело.

Представитель МЭПР с сожалением отметила, что случаи использования запрещенных браконьерских орудий таких как синтетические сетки, удочки, электрические приборы, химические препараты, взрывчатые вещества, все еще встречаются.

"Еще раз обращаемся к тем, кто занимается рыболовством, прекратить использование запрещенных браконьерских орудий и избегать браконьерства.

Мы надеемся, что браконьеры извлекут урок от административных наказаний, осуждений со стороны общества, природолюбителей, придерживающиеся конструктивной позиции.

Министерство экологии и природных ресурсов просит граждан и представителей общественности незамедлительно сообщать на горячую линию министерства, в случаях столкновения с браконьерством" - говорится в обращении.