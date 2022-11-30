Сафтар Рагимли: Цель иранского режима в осушении озера Урмия – выселить людей с этих территорий

"Иранский режим, осушая озеро Урмия, преследует одну цель - отдалить людей от этой территории. Очевидна суть политики, проводимой персидским режимом в регионе".

Цель режима Тегерана в осушении озера Урмия, преследует одну цель - отдалить людей от этой территории.

Как сообщает Report, об этом председатель общественного объединения "Просвещение и исследования в области международного права" Сафтар Рагимли сказал во время выступления на общественных обсуждениях на тему "Осушение озера Урмия" в Баку.

"Данный процесс вызывает серьезную тревогу и эта проблема остается актуальной", - подчеркнул С.Рагимов.

Он отметил, что иранское правительство допускает дискриминацию в отношении Южного Азербайджана:

"Хотя подписано много документов в связи с этой проблемой, представляющей угрозу человечеству, решения остались на бумаге. Озеро Урмия, о котором с болью говорит проживающие в его окрестностях преимущественно азербайджанское население, находится между самыми крупными провинциями Ирана - Западным Азербайджаном и Восточным".