Посольство Азербайджана приняло участие в субботнике в Астане

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Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники посольств разных стран приняли участие в субботнике в Астане.

Как сообщает Report со ссылкой на "Казинформ", на территории парка "Влюбленных" была совершена посадка 90 деревьев.

В субботнике приняли участие послы Азербайджана, России, Грузии, Туркменистана, Турции, Бразилии, Португалии, Саудовской Аравии и другие.

Как сообщалось на сайте мэрии Астаны, в рамках мероприятия запланировано участие более 8 500 человек, планируется привлечь около 123 единиц техники.