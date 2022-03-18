Помощник президента обсудил с представителем ООН экологический ущерб, нанесенный Арменией

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с директором европейского офиса Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Бруно Поцци последствия 30-летней военной оккупации Арменией Аз

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с директором европейского офиса Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Бруно Поцци последствия 30-летней военной оккупации Арменией территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом написал в Twitter помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Мы обсудили с директором ООН Бруно Поцци визит ЮНЕП на освобожденные территории, в том числе Джебраил, Физули, Зангилан, Гадрут и Шушу, для оценки экологической ситуации. "30-летняя военная оккупация Армении сопровождалась большим экологическим ущербом", - сказал помощник президента Азербайджана.