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Помощник президента обсудил с представителем ООН экологический ущерб, нанесенный Арменией

Помощник президента обсудил с представителем ООН экологический ущерб, нанесенный Арменией Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с директором европейского офиса Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Бруно Поцци последствия 30-летней военной оккупации Арменией Аз
Экология
18 марта 2022 г. 07:40
Помощник президента обсудил с представителем ООН экологический ущерб, нанесенный Арменией

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с директором европейского офиса Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Бруно Поцци последствия 30-летней военной оккупации Арменией территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом написал в Twitter помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Мы обсудили с директором ООН Бруно Поцци визит ЮНЕП на освобожденные территории, в том числе Джебраил, Физули, Зангилан, Гадрут и Шушу, для оценки экологической ситуации. "30-летняя военная оккупация Армении сопровождалась большим экологическим ущербом", - сказал помощник президента Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi BMT rəsmisi ilə Ermənistanın ekoloji ziyanını müzakirə edib

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