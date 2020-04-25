Погода в Азербайджане на воскресенье

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами дождь, грозы. Юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

Ночью температура воздуха составит 7-10, днем 14-18 градусов тепла, в Баку ночью будет 7-9, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-50%.

26 апреля в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных районах снег, днем в большинстве районов без осадков. Ночью и утром туман, западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 4-8, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.